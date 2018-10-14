Bubi tuzağı gibi ölüme çekti

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir kamyoncu mal meyve yüklemek için gittiği deponun önündeki havuza düştü. 4 metrelik havuzdan çıkarılan kamyoncu, kaldırıldığı hastanede 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

İTFAİYE KURTARDI

Fethiye'de kamyonculuk yapan Ramazan Ataklı (56) kamyonuna nar yüklemek için 2 Ekim'de Ortaca ilçesinde gece karanlığında çevreyi kontrol etmek için gezerken 4 metre derinliğindeki boş havuza düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri taraf��ndan havuzdan çıkartılan Ataklı, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BUBİ TUZAĞI GİBİ

Hayat arkadaşının cansız bedenini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alan Sevim Ataklı, yaşananlara isyan etti. Davacı olacaklarını belirten Ataklı, "Eşim, Ortaca'dan nar yükleyip Elmalı'ya gidecekti. Ancak 3 Ekim gecesi hiçbir uyarı ve iş güvenliği bulunmayan boş havuza düşmüş. Bu havuz bubi tuzağı gibi eşimi adeta ölüme çekmiş" dedi. Ramazan Ataklı'nın cenazesi gözyaşları arasında Fethiye'de toprağa verildi.