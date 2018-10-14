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tuzağı gibi ölüme çekti

Fethiye’de bir kamyoncu meyve yüklemek için gittiği deponun önündeki 4 metrelik havuza düştü, 8 gün sonra yaşamını yitirdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Bubi tuzağı gibi ölüme çekti

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir kamyoncu mal meyve yüklemek için gittiği deponun önündeki havuza düştü. 4 metrelik havuzdan çıkarılan kamyoncu, kaldırıldığı hastanede 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

İTFAİYE KURTARDI
Fethiye'de kamyonculuk yapan (56) kamyonuna nar yüklemek için 2 Ekim'de Ortaca ilçesinde gece karanlığında çevreyi kontrol etmek için gezerken 4 metre derinliğindeki boş havuza düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri taraf��ndan havuzdan çıkartılan Ataklı, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BUBİ TUZAĞI GİBİ
Hayat arkadaşının cansız bedenini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alan Sevim Ataklı, yaşananlara isyan etti. Davacı olacaklarını belirten Ataklı, "Eşim, Ortaca'dan nar yükleyip Elmalı'ya gidecekti. Ancak 3 Ekim gecesi hiçbir uyarı ve iş güvenliği bulunmayan boş havuza düşmüş. Bu havuz tuzağı gibi eşimi adeta ölüme çekmiş" dedi. Ramazan Ataklı'nın cenazesi gözyaşları arasında Fethiye'de toprağa verildi.

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Bubi tuzağı gibi ölüme çekti
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