Büyükşehir’den eğitime destek

Antalya NTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 'in, Antalya 'da eğitime desteği gelişerek, devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Finike'de öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptırdığı ' Finike Çocuk ve Gençlik Evi ' tamamlandı. İlçeye kazandırılan tesis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi ve öğrenci ağırlanmaya başlandı. Finike Çocuk ve Gençlik Evi, ilçede yatılı eğitim gören 34 kız, 31 erkek olmak üzere toplam 65 lise öğrencisi kalıyor. Öğrenciler, modern bir şekilde tasarlanan tesiste, 3'er kişilik odalarda barınıyor.



HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

YAKLAŞIK 9 milyon liraya mal olan Finike Çocuk ve Gençlik Evi, ilçede yer alan öğrenciler için modern, kullanışlı, konforlu, güvenli konaklama ve çalışma sağlıyor. 170 kişi konaklama kapasiteli Gençlik Evi, 3 bin 757 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Çevre düzenlemesiyle de bir sosyal donatı ve yaşam alanı olarak planlanan Finike Çocuk ve Gençlik Evi'nde her katta 60 kişilik çalışma odası, tv odası, kütüphane, 216 kişilik yemekhane, 210 kişilik konferans salonu ve idari birimler yer alıyor.