Ermenekli dert küpü

Antalya NTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde 30 yıl öncesine dayanan tapu sorunu yaşayan Ermenek Mahallesi'nde ihale süreci devam ediyor. 2016 yılından bugüne ihalelerle etap etap bine yakın parselin satıldığı mahallede vatandaş kendilerine verilen tapu sözünün tutulmamasına isyan etti. Mahalleli, yıllardır oturdukları evleri ve geçimlerini sağladıkları sera ile bahçeleri kaybetme durumuna geldi.

İSMİ VEREN ERMENEKLİLER

Karaman'ın Ermenek ilçesinden bölgeye gelerek mahalleye ismini veren ilk grupta yer alan Mehmet Timur, mahallelilerin dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Bölgeye ilk geldiklerinde yol olmadığını belirten Timur, "Büyüklerimiz kayaları ellerine balyozlar alıp kırarak ev arsaları yapmış. Yolları yine kendi imkanlarıyla yapmışlar. Yıllarca hizmet konusunda unutulan mahalle, rant artınca değere bindi" dedi.



HER SEÇİMDE KANDIRILDIK

Bir başka mahalleli İrfan Koçaş ise her seçim döneminde kendilerine tapu sözü verildiğini belirterek, "Sözler unutuldu. Her seçimde bizi kandırdılar" diye konuştu. Bölge sakinlerinden Hayrettin Doğan ise birçok vatandaşın ekonomik sebeplerle evlerini satmak zorunda kaldığını anlattı. Doğan, "Vatandaş babadan kalma arazi için kredi çekti, borçlandı. Ödeyemeyince de satmak zorunda kaldı. Bazıları ise yeni mülk sahipleri ev yapana kadar arazide kiracı olarak yaşamaya devam ediyor. Evinin tapusunu alan da mutlu değil" ifadelerini kullandı.