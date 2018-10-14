Festival hareketlilik getirdi

Antalya NTALYA'DA milattan önce 4'üncü yüzyıldan bugüne kesintisiz bir şekilde yaşamın devam ettiği eski kent merkezi, Kaleiçi'nde, gastronomiden resme müzikten tarihe, hayata ve insana dair ne varsa 3. Kaleiçi Old Town Festivali 'yle yaşanıyor.

KALEİÇİ'NİN KADINLARI

Konserlerin ardından Antalya'nın ilk simit fırını açan Mustafa Dağtekin'in 4'üncü kuşak torunu Prof. Dr. Hüseyin Okutan tarafından açılan Simitçi Mıstık Galeri'de, Kaleiçi'nin kadınlarına adanan bir sergi ve söyleşi gerçekleştirildi. Uğur Mine Tamay'ın yaşamlarının 50 yılını Kaleiçi sakini olarak geçiren Kaleiçili kadınlara ithaf ettiği ve yağlı boya kadın portrelerinden oluşan 'Pamfilya'nın Kadınları' sergisi kent tarihçisini Hüseyin Çimrin söyleşisiyle birlikte açıldı.

MANTI VE PELMENİ

Festivalde Antalya Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen mutfak atölyesinde de geleneksel Türk mantısıyla Rus mantısı pelmeni yapıldı.

SANAT SOKAKTA

KALEIÇI, festivalle sokaklarını, meydanlarını, tarihi Kaleiçi evlerini farklı disiplinlerden gelen sanatçıların çalışmalarına açtı. Kaleiçi'nin sokaklarını sergi alanına dönüştüren çalışmalardan biri küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Enver Güner'in yaptığı 'Doğunun Batısı' isimli enstalasyon sergisi oldu. Sanat tarihçisi ve ressam T. Mikail Patrick Duggan da 'Antalya'dan İzlenimler' başlıklı sergisiyle festivale katıldı. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen ve piyanoda Natalia Brazhnikova, kemanda Dmitry Khakhamov'un sahne aldığı klasik müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.