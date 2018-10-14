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Mahalle alevlere teslim

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Mahalle alevlere teslim
AntalyaLYA'NIN Kumluca ilçesine bağlı Erentepe ve Yazır mahallelerinde orman ı çıktı. Her iki bölgedeki yangın da kontrol altına alındı. Akgedik mevkiinde çıkan yangın rüzgârın da etkisi ile büyüdü. Bölgeye arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen ve evleri tehdit etmeye başlayan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Yangın bölgesine yakın bir evde yalnız yaşayan Zeynep Aksoy (70) adlı kadın ise vatandaşlar tarafından evinden alınarak güvenli bir yere taşındı. Erentepe Mahallesi'ndeki yangın kısmen kontrol altına alınırken, aynı saatlerde Yazır Mahallesi Keller mevkiinde meydana gelen yangın da büyümeden söndürüldü. Erentepe Mahallesi Muhtarı Ali Göçer, "Yangında bir sera ve vatandaşların sulama hortumları ile bazı meyve bahçeleri zarar gördü" dedi.
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Mahalle alevlere teslim
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