Mahalle alevlere teslim

Antalya
LYA'NIN Kumluca ilçesine bağlı Erentepe ve Yazır mahallelerinde orman yangın
ı çıktı. Her iki bölgedeki yangın da kontrol altına alındı. Erentepe Mahallesi
Akgedik mevkiinde çıkan yangın rüzgârın da etkisi ile büyüdü. Bölgeye arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen ve evleri tehdit etmeye başlayan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Yangın bölgesine yakın bir evde yalnız yaşayan Zeynep Aksoy (70) adlı kadın ise vatandaşlar tarafından evinden alınarak güvenli bir yere taşındı. Erentepe Mahallesi'ndeki yangın kısmen kontrol altına alınırken, aynı saatlerde Yazır Mahallesi Keller mevkiinde meydana gelen yangın da büyümeden söndürüldü. Erentepe Mahallesi Muhtarı Ali Göçer, "Yangında bir sera ve vatandaşların sulama hortumları ile bazı meyve bahçeleri zarar gördü" dedi.