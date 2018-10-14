Mutlu ve golcü

Antalyaspor'un golcüsü Souleymane Doukara, hedefindeki tek şeyin Antalyaspor'u hak ettiği yere getirmek olduğunu söyledi. 1950 yılında Fransa'ya göç eden Senegalli ailenin 7 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldiğine dikkat çeken Doukara, 14 yaşında yaşadığı semtin takımı Chatillon Kulübü'nde forma giymeye başladığını söyledi. Eğitim hayatını lise 1'e kadar sürdürebildiğini aktaran Doukara, amatör futbolculuk döneminde süper market reyonlarında çalıştığını dile getirdi.

MARKET REYONU

Amatör takımda futbol oynadığı dönemde Nicolas Anelka'yı örnek aldığını belirten Doukara, "Süpermarkette gece reyonların düzenlenmesini yapıyordum. Anelka'nın çok önemli yolları aşıp, ünlü bir futbolcu olabilmesi benim için örnek alınır yanıydı" dedi. Fransa'da Vibonese takımının seçmelerinde keşfedilip, İtalya'ya transfer olduğunu anlatan Doukara, hayallerini gerçekleştirmek için 17 yaşında ailesinden ayrıldığını söyledi.

ÇOK MUTLUYUM

İtalya'da Catania ve Juve Stabia takımlarında forma giydikten sonra Leeds United'e transfer olduğunu anlatan Doukara, İngiltere'de 3 sezonun kendisine önemli tecrübe sağladığını vurguladı. Senegalli futbolcu, "Osmanlıspor'dan sonra Türkiye'de kalmayı, Antalyaspor'da mücadele etmeyi seçtim. Antalya'da çok iyi karşılandım. Fransızlar, Brezilyalı ve Türklerden oluşan bir takım ambiyansı gördüm. Bu güzel ambiyans sonucunda benim de attığım gollerle, başarılı sonuçlar aldık. Bu sezon hedefim, Antalyaspor'un ligi hakkettiği yerde tamamlaması" dedi.