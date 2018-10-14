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Podyuma çıkacaklar

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Podyuma çıkacaklar
AntalyaLI mankenler, Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek Denizli Fashion Week Denizli Moda Haftası'nda podyuma çıkacak. Moda haftasında lı tasarımcı Güler Baysal'ın 2019 yaz koleksiyonu da tanıtılacak. & Ajans'a bağlı 30 mankenin katılacağı defileler zincirinde 14 firma ve 2 tasarımcının yeni sezon ürünleri görücüye çıkacak. Emy Organizasyon sahibi Eda Meltem Yılmaz, "Denizli'de gerçekleşecek bir moda etkinliğinin, merkezi Antalya'daki bir ajans ve manken kadrosuyla yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazırlıklarımıza hız verdik. Tüm manken kadromuzla hazırız" dedi.
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Podyuma çıkacaklar
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