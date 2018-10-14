Tek isteği destek

Antalya lya'da doğduktan 8 saat sonra epilepsi nöbeti geçiren, 6 aylıkken sağ beyninin yarısı alınan Derin Çevik, anne ve babasının inanç ve umuduyla hayata tutunarak 4 yılı geride bıraktı. Derin'in tek isteği haftada iki gün 40'ar dakikalık eğitimin artırılması ve konuşma terapistine düzenli gidebilmek.

YAŞAMA TUTUNDU

Antalya'da 2014 yılında dünyaya gelen Derin'in beyninde, doğduktan 8 saat sonra 'kortikal displazi' (Beyin korteksindeki nöronların anormal erken gelişimi sonucu ortaya çıkan hastalık) tespit edildi. Bunun üzerine Emine- Mehmet Çevik çifti kızlarının tedavisi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Derin, anne ve babasının çabaları sonucu oturmaya, dönerek istediği noktaya gidebilmeye, adım atmaya ve 'anne', 'baba', gibi sınırlı sözcükleri söylemeye başladı.

EĞİTİM YETERSİZ KALDI

Derin'in, devletin verdiği engelli raporuyla bir rehabilitasyon merkezinde haftada 2 gün 40'ar dakikalık eğitim aldığını belirten anne Çevik, "Bu eğitim yeterli değil. Biz destekliyoruz ama tabii bizim verdiğimiz destekle bir kurumda alınan destek aynı değil. Konuşma terapistine gitmesi, bireysel eğitim alması gerekiyor. İmkanlarımız yetersiz kalıyoruz. Devletin sağladığı bu eğitimin saatlerinin artırılmasını istiyoruz. Çocuklar yeterli eğitim alabilmeli" diye konuştu.

KARDEŞİNE UMUT OLDU

Doktorunun "Derin'e bir kardeş iyi gelebilir" sözleri üzerine geçen şubat ayında Mehmet Asaf adını verdikleri çocuklarının dünyaya geldiğini belirten Emine Çevik, şöyle konuştu "Kardeş düşünmemiştik, çünkü tüm zamanımı Derin'e veriyordum. Ancak doktoru öyle söyleyince bir bebeğe daha karar verdik. Derin kardeşiyle birlikte daha iyi yol alıyor. Mehmet Asaf ablasına çok şey kattı."