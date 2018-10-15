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Akıllı sıvı ile israfa son

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Akıllı sıvı ile israfa son
Antalya'DA içme suyunun frekansını düzenleyen yeni bir buluşa imza atan Water Vital firması, ürünü 'daki otellerin ardından İran'a ihraç etmeyi başardı. 'Akıllı sıvı' olarak adlandırılan özel bir karışımın yer aldığı sistem, suyun frekansını düzenliyor. Şirket, sistem ile bulaşık ve çamaşır makinelerinde kullanılan kimyasaldan yüzde 60 tasarruf sağlandığı konusunda iddialı.

İRAN VE ALMANYA DA İSTİYOR
Firma Genel Müdürü Hüseyin Balseven, "Şirketimizi İzmir'de 2015'te kurduk. Turizmden gelen talepler üzerine merkezi Antalya'ya taşıdık. Antalya'da 120 otelde sistemimiz kurulu" dedi. Balseven, sistemin frekansları düzenleyerek suyun yüzey gerilimini daralttığını ve böylece kireç tutunmasını önlediğini anlattı. İran'da şehir şebekesi ve beş fabrika ile bir hayvan çiftliğinde sistemlerin takılmasıyla ilgili ön anlaşmaları yaptıklarını belirten Balseven, "Hayvancılıkta bu konuda bir deneme yapılacak. Almanya'da bu konuda talep var" diye konuştu.
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Akıllı sıvı ile israfa son
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