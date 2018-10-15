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Çalıştıkları yeri soydular

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Çalıştıkları yeri soydular
Antalya'DA, çalıştığını işyerini soyan İ.T. ve 3 arkadaşı yakalandı. Kepez ilçesinde 27 Ağustos'ta bir alışveriş merkezine giren hırsızlar, içinde 72 bin 556 lira bulunan çelik kasayı çaldı. Ekipler incelemelerini sürdürürken aynı işyerinde bir hırsızlık olayı daha meydana geldi. Hırsızlar, bu kez 63 bin 338 lira alarak kayıplara karıştı.

KAMERAYA YAKALANDILAR
Ekipler, onlarca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlığın alışveriş merkezinin balık reyonunda çalışan İ.T. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, İ.T. ile soyguna karışan M.K., N.K. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, parayla kamyonet ve motosiklet aldıkları tespit edildi.
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Çalıştıkları yeri soydular
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