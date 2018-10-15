Çevre izni hassasiyeti

Antalya
'DA son 7 yılda verilen çevre izin ve lisansı ile geçici faaliyet belgesi sayıları belli oldu. 2010 yılından beri verilen belge ve çıkartılan lisans sayısı binin altında kaldı. Çevre izin ve lisansı ile geçici faaliyet belgesi için toplamda 2 bin 313 başvuru yapılırken, bunların 982'si kabul edildi. 663 başvuru ise reddedildi. Başvuruların yüzde 30'u reddedildi. Geçici faaliyet belgesi başvurularında ret sayısı kabullerin önünde yer aldı. Bu dönemde geçici faaliyet belgesi için başvuru sayısı toplamda bin 430 olurken, bunun 528'i kabul edildi. 604 başvuru reddedilirken, 269 başvuru ise iptal oldu. Çevre izin ve lisansı için ise 7 yılda 883 başvurudan 454'ü için kabul ve 59'u için ise ret kararı çıktı. SADECE 3 DERİN DEŞARJ
Bu süre içerisinde iptal olan başvuru sayısı 259 oldu. Kabul edilen çevre izni ve geçici faaliyet belgesinde ilk sırada 630 ile hava emisyonu geliyor. İkinci sırada ise 128 başvurunun kabul edildiği atık su deşarjı geliyor. 10 yıllık sürede derin deniz deşarjı için yapılan 29 başvurudan ise sadece 3 tanesi kabul edildi.