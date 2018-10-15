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Kaleiçi’nde son gece

’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Old Town Kaleiçi Festivali çerçevesinde konuk ülkelerin gösterileri ve Sattas’ın konseri ilgi çekti

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Kaleiçi’nde son gece
Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali' Hıdırlık Kulesi miradorunda düzenlenen geceyle sona erdi. Konuk ülkelerden biri olan Litvanya Silute'den festivali katılan dans grubunun halk dansları gösterisiyle başlayan gece, Hande Gülaçar'ın Sparkle Act ateş performans gösterisiyle devam etti.

SATTAS COŞTURDU
Gösterilerin ardından festival sahnesinde Sattas grubu vardı. Sattas, reggae tarzında yaptığı müzikle adeta Kaleiçi'ni salladı. Grubun 'ın '' parçası yorumuna ise miradoru dolduran gençler hep bir ağızdan eşlik etti. Festivale 'tan katılan Grup Otantik de türkülerle sahnedeydi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Festival, barışa, kardeşliğe, sevgiye ve saygıya doğru hep birlikte yürümek için bir adım olsun" dedi.
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Kaleiçi’nde son gece
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