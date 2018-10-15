Kemerspor 2003 ve Serik mağlup

Antalya
'YI 3. Lig'de temsil eden takımlar haftayı puansız tamamladı. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, Kırşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Kemerspor 2003, bu sonuçla haftayı 9'uncu sırada tamamladı. YENİLMEZLİK BİTTİ
3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Serik Belediyespor ise Diyarbekirspor deplasmanında ligdeki ilk yenilgisini aldı. 2-0 geriye düştükten sonra bitime 10 dakika kala farkı bire indiren Serik'in çabası puan çıkarmaya yetmedi. Yeşil-beyazlılar haftayı 5'inci sırada geçti.