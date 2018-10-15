Yanarak öleceklerdi

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde bir evin zemin katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar 4 kişiyi uyandırarak dışarı çıkardıklarını belirtti. KOMŞULAR UYANDIRDI
Yangın, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5006 Sokak üzerinde bulunan 5 kişilik ailenin yaşadığı 3 katlı evin zemin katında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek söndürdü. Yangın başladığı sırada ev sahibi Mehmet Y., eşi ve 2 oğlunun evde olduğu öğrenildi. Evden dumanların çıktığını gören bir vatandaşın balkondan içeri girerek içeride uyuyan kişileri yataklarından kaldırılarak dışarı çıkardığı bildirildi.