27 bin bağışçı var

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu 'Leyla'dan Sonra' ve 'Atasagun' toplulukları bilinçlendirme için kolları sıvadı. İki grup, kök hücre ve kök hücre bağışı hakkında insanları bilinçlendirmek, yanlış bilinenleri düzeltmek, bağışın sanılanın aksine kolay yapılabildiğini göstermek için çalışma başlattı. Bu kapsamda kök hücre bağışının yaygınlaşması için yapılan çalışmaya 'Kan ver, can ver', 'Bir çocuk, bir dilek, bir donör, bir hayat' adı verildi.

HALK BİLİNÇLENDİRİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya Çocuk Hastalıkları ve Uzmanı Prof. Dr. Alphan Küpesiz, Kızılay Kök Hücre Bağış Sorumlusu Pınar Gümrükçüoğlu, Batı Akdeniz Bölge Kan Müdürü Dr. Tufan Ertop 'Leyla'dan Sonra' ve 'Atasagun' toplulukları ile çok sayıda fakülte öğrencisi katıldı. Burada kök hücre ve kök hücre bağışı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sanılanın aksine, bağışın acılı ve ağrılı işlem olmadığı anlatılarak günlük hayatı etkileyecek yan etkilerinin olmadığı belirtildi.



HASTA ÇOCUKLARIN DOSTLARI

AKDENIZ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 'Leyla'dan Sonra' topluluğu öğrencileri, boş vakitlerinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocuk hastalar ile arkadaş oluyor. Çocuklarla yaptıkları sohbetler sırasında isteklerini öğrenen grup üyeleri, ailenin onayını aldıktan sonra çocuğun isteğini internet sitesi ve sosyal medya üzerinden gönüllülere bildiriyor. Gönüllüler de, kargo aracılığıyla, hediyeyi çocuklara ulaştırıyor. Böylece çocukların hayalleri gerçekleştirilmiş oluyor.



27 BİN BAĞIŞÇI VAR

KÖK hücre bağışının toplumda çok zor bir bağış gibi algılandığını belirten grup üyelerinden Ömer Şahin, "Herkesin aydınlatılması için çalışmalar yapıyoruz" dedi. Atasagun topluluğu temsilcisi Ahmet Al ise "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık yaratmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu. Kızılay Akdeniz Bölge Müdürü Dr. Tufan Ertop dAntalyalya'da 27 bin 822 bağışçı sayısına ulaştık. Bu bağışlardan 68 nakil gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.