347 bina yıkılacak

İmar ve iskan sıkıntısını çözerek yapıların tamamının kayıt altına alınmasını amaçlayan 'İmar Barışı' kapsamınAntalyalya'da 8 Haziran- 8 Ekim tarihleri arasında alınan Yapı Kayıt Belgesi sayısı 33 bin 231'e ulaştı. Arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanan yapı kayıt belgesi bedeli için yapılan toplam ödeme tutarı ise 182 milyon 213 bin lira oldu.

KEPEZ VE MANAVGAT

Başvuruları onaylanarak kayıt belgesi verilen yapıların ilçelere dağılımında ilk sırada yüzde 13.2 ile Kepez yer alırken, onu yüzde 11.9 ile Manavgat takip etti. En yüksek nüfusa sahip ilçelerden Muratpaşa ise yüzde 7.7 ile üçüncü oldu. Bu üç ilçeyi, yüzde 7.3 ile Serik, yüzde 7.2 ile Korkuteli ve yüzde 6.7 ile Alanya ve Aksu takip etti.

MÜFETTİŞLER İNCELEDİ

İmar barışı başvuruları kurulan bir komisyon tarafından inceleniyor. İmar barışında yanlış beyanda bulunanın Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek. Ödenen bedeller geri verilmeyeceği gibi, bu kaçak yapılar da yıkılacak. Konuyla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen müfettişler Antalya'da inceleme yaptı. Ağustos ayında başlayan incelemeyi tamamlayan müfettişler uygunsuz başvuruları raporlamaya başladı. 347 KAÇAK TESPİT EDİLDİ

İlçe belediyelerin tespitlerini de alan müfettişler, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Serik, Finike ve Gazipaşa ilçeleriyle ilgili raporlarını tamamlayarak Antalya'ya gönderdi. Rapora göre, Korkuteli'nde 159, Kepez'de 61, Gazipaşa'da 41, Aksu'da 32, Serik'te 32, Konyaaltı'nda 21 ve Finike'de 1 olmak üzere toplam 347 adet başvuru koşullarına uymayan kaçak yapı tespit edildi. Bu tespitler, ilgili belediyelere iletilerek kaçak yapıların acilen yıkılması istenecek.



MÜFETTİŞLER RAPORLAMAYA DEVAM EDİYOR

İLÇELERIN raporlar tamamlandıkça parça parça bildirildiği öğrenildi. Özellikle başvuruların yoğun olduğu Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Muratpaşa ilçelerindeki kaçak yapılarla birlikte bu sayının artması bekleniyor. Kaçak yapıların tespit edilmesiyle ilgili denetimler devam ederken, özellikle gelen şikayetler inceleniyor. 2018 yılı öncesinde yapılan yapıları kapsayan İmar Barışı'nda, başvuru yapılan yapının eski uydu resimleri incelenerek yapıların 2018 öncesi mi sonrası mı yapıldığı da araştırılıyor.