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Beyzbol sopasıyla dövdüler

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Beyzbol sopasıyla dövdüler
'nın ?Seydikemer ilçesinde ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan gıda mühendisi Mirati , evinin önünde güpegündüz beyzbol sopasıyla dövüldü. Hastaneye kaldırılan Haydar Dedeoğlu'nun kafasına ve koluna dikiş atılıp olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. TEHDİT VARDI
Darp edilen Dedeoğlu kafasına sert şekilde vurulduğunu, yere düştüğünü, saldırganları göremediğini ifade etti. 35 yaşındaki Dedeoğlu, "Görevim gıda işletmelerine perakende üretim yapan, toplu tüketim yerlerini denetlemek. Birçok işletmeden açık bir şekilde alıyorduk. Bunun insanların gözlerini bu kadar karartacağını insan olarak düşünemiyordum" diye konuştu. Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de şiddet olayını kınadı.
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Beyzbol sopasıyla dövdüler
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