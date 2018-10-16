Efsaneler kupası Büyükşehir’in

TÜRK-Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya
Büyükşehir Belediyesi ve Almanya
'nın Antalya
Konsolosluğu iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Efsaneler Kupası'nı, finalde Galatasaray
'ı mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi
takımı kazandı. NET BIR GALIBIYET Akdeniz Üniversitesi
Stadyumu'nda oynanan grup maçlarının ardından yarı final maçlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı Werder Bremen
'i 3 -1, Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'ni 2 – 0 mağlup ederek finale yükseldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı son üç yılın şampiyonu Galatasaray'ı 3-0 yenerek Efsaneler Kupası'nın sahibi oldu.