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Efsaneler kupası Büyükşehir’in

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Efsaneler kupası Büyükşehir’in
TÜRK-Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 'nın Konsolosluğu iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Efsaneler Kupası'nı, finalde 'ı mağlup eden takımı kazandı. NET BIR GALIBIYET
Stadyumu'nda oynanan grup maçlarının ardından yarı final maçlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı 'i 3 -1, Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'ni 2 – 0 mağlup ederek finale yükseldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı son üç yılın şampiyonu Galatasaray'ı 3-0 yenerek Efsaneler Kupası'nın sahibi oldu.
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