Kaleiçi’nde veda şovları

Antalya
Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali, sona erdi. Çalışan Anneler Derneği'nin annelerin çocuklarıyla birlikte Kaleiçi gezisi büyük ilgi gördü. Festivalin son gününde Hadrianus Kapısı'nda sokak performansları, modern sirk sanatları gösterileri gerçekleştirildi. Kale Kapısı'nın hemen yan tarafında bulunan ve tarihi Tek Kapılı Han'a açılan meydanda 'cyr Wheel, slackline' ve hand balance performansları büyük bir dikkatle takip edildi. Festival sahnesinin son gece konuklarından ilki Pakistanlı sufi müzik grubu oldu. Muhammad Tufail Khan Sanjrani ve grubunun birbirinden hareketli parçalarına miradoru dolduranlar danslarıyla eşlik ederken festival, çingene müzi��inin Türkiye
'de güçlü yorumcularından Reşat Öden konseriyle sona erdi.