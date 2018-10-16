Kanser için koştular

Muğla'nın? Fethiye ilçesinde geliri kanser tedavisi ve araştırmalarında kullanılmak üzere yerleşik yabancılar tarafından organize edilen 'Yaşam İçin Yarış' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, yaptığı açıklamada Fethiye'de yaşayan yaklaşık 4 bin İngiliz'in yarışa aşırı ilgi gösterdiğini söyledi.

GELİRİ HASTALARA

Yarışlarda geçen yıl 40 bin lira toplandığını dile getiren Şahiner, "Yarışın geliri hastanemizde ihtiyacı olan kemoterapi hastaları için harcanıyor. Aynı zamanda Fethiye Devlet Hastanesi'nin bu konudaki eksiklikleri giderilecek" diye konuştu.