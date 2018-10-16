Nefes kestiler

AKDENIZ Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışını, Osmaniye'den katılan Kemal Arıcan-Emre Temel ikilisi kazandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda oluşturulan off-road pistinde gerçekleştirildi.

9 TURLUK HEYECAN

Antalya'da ilk defa düzenlenen ve Türkiye'nin değişik illerinden 25 aracın katıldığı organizasonda, sporcular ikinci günde yaklaşık 5 kilometreden oluşan 9 turluk seyirci etabında kıyasıya mücadele etti. Motosikletçilerin de özel gösteri yaptığı yarışmada, Osmaniye'den katılan Kemal Arıcan- Emre Temel ikilisi, genel klasmanda birinci oldu. Yarışmaya katılan araçlardan birisiyle pistte tur atarak izleyicileri selamlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu parkur önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonları Antalya'ya getirmemize vesile olacaktır" diye konuştu.