O formayı istiyorum

Antalyaspor'un, Türk anne ile Gineli babanın çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen oyuncusu Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'nın teklifini reddettiğini, Türk Milli Takımı'nın formasını giymek istediğini söyledi. Antalyaspor'da defansın sağında görev yapan Nazım Sangare, bu sezon performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadroda değiştirmediği isimler arasında yerini aldı. 24 yaşındaki defans oyuncusu, sahadaki performansının yanı sıra görünümüyle de taraftarın gönlünü kazandı.

Antalya ong>ANTALYASPOR'DA ÇOK MUTLUAntalyaspor'a transfer olmadan önce Süper Lig 'i takip ettiğini anlatan Nazım Sangare, "Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra kente gelip tesisleri gezdim. Çok iyi imkanlara sahip bir takıma geldim. Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olduğunu biliyordum. Ben de her maçta daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu sezon da ligi Antalyaspor'un hak ettiği yerde bitirmesi için elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım" dedi.



BEN TÜRKÜM

TÜRKIYE A Milli Futbol Takımında forma giyme isteğinden dolayı geçen sezon Gine Milli Takımının davetini reddeden Nazım Sangare, "Hedefim Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynamak. Evet, Gine Milli Takımı'ndan da teklif geldi. Onlar da beni çok istiyorlar, sürekli arıyorlar ama ben Türk Milli Takımı için mücadele ediyorum. En iyisini göstermek istiyorum. Neden özellikle Türkiye derseniz, kendimi Türkiye'ye daha yakın hissediyorum. Herkese söylüyorum, 'Ben Türküm' diye" ifadelerini kullandı.