Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > O formayı istiyorum

O formayı istiyorum

lu en büyük hedefinin milli forma olduğunu söyledi. Sangare, “Gine’nin teklifini reddettim. Kendimi ay-yıldıza yakın hissediyorum” dedi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
O formayı istiyorum

Antalyaspor'un, Türk anne ile Gineli babanın çocuğu olarak 'da dünyaya gelen oyuncusu , Gine 'nın teklifini reddettiğini, Türk Milli Takımı'nın formasını giymek istediğini söyledi. 'da defansın sağında görev yapan Nazım Sangare, bu sezon performansıyla teknik direktör 'ın kadroda değiştirmediği isimler arasında yerini aldı. 24 yaşındaki defans oyuncusu, sahadaki performansının yanı sıra görünümüyle de taraftarın gönlünü kazandı.

Antalyaong>ANTALYASPOR'DA ÇOK MUTLU
Antalyaspor'a transfer olmadan önce 'i takip ettiğini anlatan Nazım Sangare, "Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra kente gelip tesisleri gezdim. Çok iyi imkanlara sahip bir takıma geldim. Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olduğunu biliyordum. Ben de her maçta daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu sezon da ligi Antalyaspor'un hak ettiği yerde bitirmesi için elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım" dedi.


BEN TÜRKÜM
TÜRKIYE A nda forma giyme isteğinden dolayı geçen sezon Takımının davetini reddeden Nazım Sangare, "Hedefim A Milli Futbol Takımı'nda oynamak. Evet, Gine Milli Takımı'ndan da teklif geldi. Onlar da beni çok istiyorlar, sürekli arıyorlar ama ben Türk Milli Takımı için mücadele ediyorum. En iyisini göstermek istiyorum. Neden özellikle Türkiye derseniz, kendimi Türkiye'ye daha yakın hissediyorum. Herkese söylüyorum, 'Ben Türküm' diye" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
O formayı istiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN