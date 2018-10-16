Savaş kozu yollarda

Alman diktatör Adolf Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda komutanlarının kullanması için tasarladığı 1942 model 'Wosvagen Kommendeurwagen E87' yeniden hayat buldu. Dünyada sadece 67 adet bulunan otomobil görenleri şaşırtıyoAntalyalya Vosvos Sevenler Kulübü Başkanı ve heykeltıraş Sedat Sıvış'ın dünyanın dört bir yandan topladığı orijinal parçalarla uzun uğraşlar sonucu çalışır hale getirdiği araba eskisini aratmıyor.

YAPIMI 6 YIL SÜRDÜ

Tarih sevgisi nedeniyle bilgi sahibi olduğu Wosvagen Kommendeurwagen E87 aracın bir gün kendisinde olma hayalini kurduğunu söyleyen Sedat Sıvış, 2010 yılında kiraladığı depoda parçalarını biriktirmeye başladığını söyledi. Sıvış, "3 yıl boyunca yurtiçi ve yurt dışından tüm parçaları tedarik ettim. Bazı parçaları hurdacıdan, bazılarını da koleksiyonculardan tedarik ettim. Tamamen orijinaline uygun yapabilmek için parçaları topladıktan sonra 6 yılda tamamladım" dedi.



BELGESEL ÇEKMEK İSTEDİLER

OTOMOBILE savaş yıllarındaki görüntüsünü verebilmek için mühimmat sandığı, kamuflaj ve birçok askeri orijinal parça yerleştiren Sıvış, aracıda miğfer takarak kullanıyor. Sedat Sıvış, "Ülkeme olmayan bir şeyi kazandırdım. Araca birçok talip var. Gün içerisinde görmek ve sürmek isteyen birçok kişi geliyor. Alman Konsolosluğu'ndan aracın hikayesini öğrendiler. İlerleyen zamanlarda belgesel yapmak istediklerini bana ilettiler" diye konuştu.



PROFESYONEL EKİP KURDU

ARACI yapmaya başlamadan önce içerisinde akademisyen, profesör, araç tamircisi olan 5 kişilik profesyonel ekip kurduklarını anlatan Sıvış, "Geniş çaplı bir araştırma yaptık. Tarihi kaynakları, belgeleri inceledik. Hatta Almanya Wolfsburg'da bulunan fabrikadaki kişilerle iletişime geçtim. 1943 yılındaki boya kodunu buldum. Birçok parça için yaptığım heykelleri satıp para harcadım. Aracı asıl önemli kılan telsiz donanımını bile tedarik ettim" diye konuştu.