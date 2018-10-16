Uyuşturucu hattı çökertildi

Antalya lya?Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 122 kilo esrar ele geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren narkotim ekipleri, Batman 'dan Ankara 'ya gidecek buradan da İstanbul ve Antalya 'ya dağıtılacak uyuşturucu sevkiyatını belirledi. Gelişmelerin ardından Antalya polisi, uyuşturucunun yüklendiği tırı Batman'dan çıkışından itibaren takibe aldı. Bin kilometrelik takip sonunda tır, Ankara girişinde durduruldu. Tırın dorsesinin gizli bölümlerinde yapılan aramalarda 122 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda S.B. A.E., A.P., ve Z.B. gözaltına alındı. Zanlıların ilk sorgusunun ardından polis zehir tacirlerinin Antalya ayağını belirledi

ANTALYA AYAĞI

Narkotik ekipleri Antalya gerçekleştirdiği operasyonda Y.E., M.F., N.K., E.Ş. ve H.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, onlarca paket satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis olayla ilgili 1 kişinin daha arandığını bildirdi. Gözaltına alınan biri kadın S.B. A.E., A.P., Z.B. Y.E., M.F.,

N.K., E.Ş. ve H.Ö. adliyeye sevk edildi.