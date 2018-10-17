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ATSO mücadeleye tam destek verdi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
ATSO mücadeleye tam destek verdi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Hükümetin açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek veriyor. ATSO Başkanı Davut Çetin "Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir" diye konuştu.

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'Enflasyonla Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirten Çetin, "Kamunun ve özel sektörün birliktelikle, ortak akılla, doğru adımlarla destekleyeceği bir program Türkiye ekonomisini rahatlıkla enflasyon-faiz-döviz sarmalından çıkarmaya yetecektir" diye konuştu.
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ATSO mücadeleye tam destek verdi
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