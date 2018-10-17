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Baba ile kızının çaresiz bekleyişi

Yanlış teşhis ve tedavi sonucu beyin kanaması geçirdiği ileri sürülen diş hekimi Gamze Urhan için eşi ve kızının bekleyişi sürüyor. Urhan’ın koma hali sürüyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Baba ile kızının çaresiz bekleyişi
Antalya'NIN Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası gittiği hastanede yanlış teşhis ve tedavi uygulandığı için beyin kanaması geçirdiği iddia edilen diş hekimi 'ın, 'nde tedavisi sürüyor. TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, yaşananların skandal ötesi olduğunu belirtti. -Alanya arasında mekik dokuyan Urhan hastane önünde çaresiz bekleyişini sürdürüyor. Urhan, "Eşim çok ağır bir beyin kanaması geçirmiş durumda. Yoğun bakımda uyuyor. Hiçbir tepki vermiyor" dedi. Halis Urhan, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi olan 6 yaşındaki kızı Nilsu'nun psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Urhan, "Kızım sürekli 'Annem nasıl oldu, ne zaman gelecek?' diye soruyor. Psikolojik destek alacak. Çok çaresiz durumdayım" dedi.

ŞUURU TAMAMEN KAPALI
TEDAVISI süren Gamze Uğurlu Urhan'ın koma halinin devam ettiği belirtildi. Eşinin bir an önce sağlığına kavuşup eve dönmesini beklediklerini vurgulayan Halis Urhan, "Kan sulandırıcı kesilip kol tedavisi bırakılınca kolda dolaşım durdu. Kolda morarma başladı, ampute edilecek çizginin oluşması bekleniyor. Ampute edileceği günü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Baba ile kızının çaresiz bekleyişi
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