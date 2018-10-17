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Baba ile kızının çaresiz bekleyişi Yanlış teşhis ve tedavi sonucu beyin kanaması geçirdiği ileri sürülen diş hekimi Gamze Urhan için eşi ve kızının bekleyişi sürüyor. Urhan’ın koma hali sürüyor