Finali Gürbüz yaptı

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ntalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapılan sezonun son güreşlerini Ali Gürbüz
kazandı. Muratpaşa Belediyesi
tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kent merkezindeki tek yağlı güreşlerde sporcuların mücadeleleri nefes kesti. BELEDİYELER PAYLAŞTI
14 Ekim Pazar günü düzenlenen güreşlerde Serik Belediyesi adına güreşen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Muratpaşa Belediyesi adına güreşen Kürşat Şevki Korkmaz
ikinci olurken, Döşemealtı Belediyesi adına güreşen Hüseyin Gümüşalan ve Konyaaltı Belediyesi adına güreşen Hasan Cengiz de üçüncülük kürsüsüne çıktı. NEFES KESEN GÜREŞLER
Ali Gürbüz ilk turdan itibaren sırayla Ramazan Bircan, Mustafa Batu, Ali Altun, Orhan Okulu ve Hasan Cengiz'i yenerek finale yükseldi. Finalde de Kürşat Şevki Korkmaz'ı yenerek altın kemer kuşandı. Güreşlere 51'i başpehlivan olmak üzere toplam 604 pehlivan katıldı. Yapılan müsabakalarda Tanju Gemici ile Serhat Gökmen; Tanju Gemici ile Şaban Yılmaz; Ali Gürbüz ile Orhan Okulu; Ali Gürbüz ile Kürşat Şevki Korkmaz; Hüseyin Gümüşalan ile Şahali Kurt arasındaki mücadeleler nefesleri kesti. DEMRE'DE BAŞLADI
Demre Güreşleri ile başlayan yağlı güreş sezonu Muratpaşa Yağlı Güreşleri ile sona erdi. Bu sezon yapılan güreşlerde Kırkpınar ve Elmalı güreşlerini kazanan Orhan Okulu'nun yanı sıra İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı başpehlivanlar arasında öne çıkan sporcular oldu. DALYAN'DA GÜLEN BALABAN
13 EKİM 2018 Cumartesi günü Muğla
'nın Ortaca Belediyesi tarafından organize edilen 4'üncü Dalyan Yağlı Güreşleri'nde 3'üncü kez üst üste başpehlivan olan İsmail Balaban altın kemerin sahibi oldu. Güreşlerde Furkan Durmuş Altın ikinci olurken Ali Gürbüz ile Ali Yanatma ise üçüncü sırada kaldı. TUNA'YA VEDA
YAĞLI güreşlerin sonbahar finali 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Kumluca er meydanında 2002 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Hasan Tuna için yapılacak. Tuna için tüm başpehlivanların katılımıyla jübile güreşi yapılacak. 35 senedir Kumluca'yı temsilen er meydanlarında güreşen Başpehlivan Hasan Tuna son kez er meydanına çıkacak. Finikeli Başpehlivan Hüseyin Yiğit'in çırağı olan Hasan Tuna usta ve centilmen bir başpehlivan olarak tanınıyor.