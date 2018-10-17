Hekim adayları hayat veriyor

Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencileri 'Leyla'dan Sonra' ve 'Atasagun' toplulukları toplumsal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay çadırı önünde kan ve kök hücre bağışı etkinliğinde bulundu. Topluluk öğrencileri diğer fakülte öğrencilerini bilgilendirerek kan ve kök hücre vermeye davet etti. Tıp öğrenci topluluklarının bu çalışması diğer fakülte öğrencilerine de örnek oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Dora Demir, öğrencilerin kök hücre ve kan bağışına ilgi göstermesinin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. Kök hücre ve kan bağışının yaygınlaşması için 'Kan ver, can ver', 'Bir çocuk, bir dilek, bir donör, bir hayat' adı verdikleri projenin çok etkili olduğunu da belirten Demir, "Kök hücre bağışları TÜRKKÖK veri tabanına giriyor. Nakil bekleyen bir hasta ile uyuşması durumunda vericiden kök hücre nakli yapılıyor" dedi. ÇOK MUTLUYUZ
'Leyla'dan Sonra' öğrenci temsilcisi Ömer Şahin ve Atasagun Topluluğu temsilcisi Ahmet Al "Biz özellikle kök hücre bağışının toplumun bütün kesimlerine yayılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sağlık Bakanlığı
kök hücresi uyuşan arkadaşımızla hemen diyolağa geçiyor. Tüm masrafları karşılıyor" diye konuştular. Kızılay Kök Hücre Bağış Sorumlusu Pınar Gümrükçüoğlu ve Batı Akdeniz Bölge Kan Müdürü Dr. Tufan Ertop, öğrencilerin yaptığı bu çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.