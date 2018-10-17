Kemer alev alev

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde aynı gün içinde iki yangın
birden çıktı. Önce bir restoranda çıkan yangın güçlükle söndürülürken ardından çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü. RESTORAN KÜLE DÖNDÜ
Kemer'in Beldibi Mahallesi'nde jandarma karakolunun karşısındaki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yoldan geçen araçları da tehdit etti. Antalya
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Beldibi istasyonu ekiplerinin müdahale ederek kontrol altına aldığı yangında restoran tamamen kullanılamaz hale geldi. POLİS FARK ETTİ
İlçenin Yeni Mahalle Çınar Yanı Sokak'taki ormanlık alandan da alevler yükselmeye başladı. Devriye görevi yapan polisin fark ettiği yangına 2 itfaiye aracı ve 4 arazözle müdahale edildi. Çevresinde otel lojmanı ve yerleşim yerlerinin bulunduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 1 saatte tamamen söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. FAİLİ MEÇHUL YANGIN SAYISI 103 OLDU
ANTALYA'DA 2018 yılında 200 orman yangınına müdahale edildi. Orman yangınlarında 549 hektar alan zarar görürken, yangınların çıkış nedenleri ise 22'si ihmal, 33'ü kasıt, 12'si kaza, 30'u yıldırım düşmesi ve 103'ü meçhul olarak sıralandı.