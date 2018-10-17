Konyaaltı’na büyük onur

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KONYSİAD
) konuğu oldu. Konyaaltı'nda bir tanıtım ve bilgilendirme ofisi açtıklarını belirten Başkan Türel, Konyaaltı'nda yerleşik yaşayan yabancı uyruklu Türk vatandaşlarının sosyal ve hukuki destek alabilecekleri danışma ofisi ile onlara yabancı olmadıklarını hissettirdiklerini söyledi. BOĞAÇAYI MÜJDESİ
Boğaçayı Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini ve Mart ayından önce birinci etabın hizmete gireceğini belirten Türel, "Boğaçayı'nın birinci etabını bir rekreasyon ve peyzaj projesi olarak seçimlerden önce halkımızın hizmetine sunacağız. Bu çevreci rekreasyon alanına bir tane büfe bile koymuyoruz. Ticari ünite yok" dedi. Türel "Daha sonra projenin iki, üç, dört, beşinci etapları olacak. Dağın arkasında sinema stüdyoları olacak. Eğlence merkezi, oteller, ABD'de Los Angeles
'taki sinema stüdyolarında ne varsa daha iyisi olacak" diye konuştu. DAHA FAZLA ÖDÜL ALIRIZ
KONYAALTI Sahil Projesi'nin uluslararası akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından ödüle layık görüldüğünü de ilk kez KONYSİAD üyeleri ile paylaşan Türel, "Uluslararası İdeal Kent Ödülleri 2018 kapsamında birincilik ödülü aldık. 27 Ekim'de Strazburg'da gidip ödülü bizzat alacağım. Avrupa Konseyi'nde de projemiz sergilenecek. Bu projemiz daha da çok ödül alır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.