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Oğlu çaldı babası ağladı

Müzik öğretmeni Nurullah Harmankaya, Kepez Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babasına saz çalıp türkü söyledi. Duygulanan baba gözyaşlarını tutamadı

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Oğlu çaldı babası ağladı
Antalya'DA Nurullah Harmankaya, 19 yıl önce müzik öğretmenliğini kazandığında kendisine sitem eden parkinson ve alzaymır hastası babasının yatağı başında saz çaldı. Duygulanan baba Durmuş Harmankaya göz yaşlarını tutamadı.

HASTANEDE ETKİNLİK YAPILDI
Kepez Devlet Hastanesinin 'Dünya Palyatif Bakım Günü' dolayısıyla düzenlediği moral etkinliğine, hastalardan Durmuş Harmankaya'nın müzik öğretmeni oğlu 40 yaşındaki Nurullah Harmankaya da sazı ve türküleriyle katıldı. Harmankaya, etkinlik salonuna hasta yatağı ile getirilen 86 yaşındaki babası Durmuş Harmankaya'ya sevdiği türküleri saz eşliğinde söyledi.
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Oğlu çaldı babası ağladı
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