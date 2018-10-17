Oğlu çaldı babası ağladı

Antalya
'DA Nurullah Harmankaya, 19 yıl önce müzik öğretmenliğini kazandığında kendisine sitem eden parkinson ve alzaymır hastası babasının yatağı başında saz çaldı. Duygulanan baba Durmuş Harmankaya göz yaşlarını tutamadı. HASTANEDE ETKİNLİK YAPILDI
Kepez Devlet Hastanesinin 'Dünya Palyatif Bakım Günü' dolayısıyla düzenlediği moral etkinliğine, hastalardan Durmuş Harmankaya'nın müzik öğretmeni oğlu 40 yaşındaki Nurullah Harmankaya da sazı ve türküleriyle katıldı. Harmankaya, etkinlik salonuna hasta yatağı ile getirilen 86 yaşındaki babası Durmuş Harmankaya'ya sevdiği türküleri saz eşliğinde söyledi.