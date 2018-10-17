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Özel misafirler

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Özel misafirler
LİTVANYALI lösemili çocuklar rehabilitasyon süreci için Alanya'da ağırlanıyor. Litvanyalı Anneler Birliği Vakfı'nın 'Çocukların Türkiye'de İyileşme Tatili Projesi' kapsamında 'Daha Fazla Güneş ve Umut' sloganıyla , Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası destekleriyle rehabilitasyon ihtiyacı olan çocuklara ve ailelerine Alanya'da tatil imkanı ve gezi turları sağlanıyor. Projede yaşları 5-9 arasında değişen çocuklar, anne veya babasıyla birlikte konuk ediliyor.
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Özel misafirler
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