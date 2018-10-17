Rusların kışın da tercihi Antalya

TÜRKİYE'NİN, bu yılın kış döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil yeri olduğu bildirildi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 kış döneminde Rusların tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullanacakları belirtildi. Antalya
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre ise, ocak-eylül döneminde Antalya
'yı ziyaret eden yaklaşık 11,1 milyon yabancı turistin yüzde 38,83'ünü Ruslar oluşturdu. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin Antalya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.