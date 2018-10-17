Tarımda kadının önemi

Antalya
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, birçok ülkede tarımsal işgücünün önemli kaynağının kadınlardan oluştuğunu belirterek, kadınların tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Bu gerçekten hareketle birçok ülkede 15 Ekim'in Dünya Kadın Çiftçiler Günü ilan edildiğini, bu günün Türkiye'de de 1997 yılından beri kutlandığını değinen Özen, "Bitkisel üretimde özellikle örtü altında, Antalya
'nın Türkiye'de ilk sırada olması, kadın çiftçilerimiz sayesindedir" dedi. KADIN ÇIFTÇI OLMAK AYRICALIKTIR
Antalya'da kadın çiftçi olmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Mustafa Özen, "Kadın çiftçilerin gelişimine katkı sağlamak için kültürel gezilerin yanı sıra 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' bilgi ve kültür yarışması yapıyoruz. Finali de 20 Ekim saat 14.00'de Antalya Kültür Merkezi'nde yapacağız" diye konuştu.