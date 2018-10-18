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’nın havuz gururu

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Antalya’nın havuz gururu
Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Seçme Müsabakaları'nda Antalyasporlu yüzücü Ecenur Ceylan 12 kişilik milli kadroya 1'inci sıradan seçildi. BEKLIYORUZ
Kasım ya da Aralık ayında düzenlenmesi planlanan yurtdışı yarışmalarında Türkiye Yüzme Federasyonu'nun oluşturduğu 12 kişilik kadroda yer alamaya hak kazanan Ecenur'un uzun süredir özveri ile çalıştığını belirten antrenörü Turgay Demircioğlu, "Ondan böyle bir başarı bekliyorduk. Uluslararası müsabakalardan da madalya ile döneceğine inanıyoruz" dedi.
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Antalya’nın havuz gururu
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