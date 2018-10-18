Antalya’nın havuz gururu

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi
Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Seçme Müsabakaları'nda Antalya
sporlu yüzücü Ecenur Ceylan 12 kişilik milli kadroya 1'inci sıradan seçildi. MADALYA
BEKLIYORUZ
Kasım ya da Aralık ayında düzenlenmesi planlanan yurtdışı yarışmalarında Türkiye Yüzme Federasyonu'nun oluşturduğu 12 kişilik kadroda yer alamaya hak kazanan Ecenur'un uzun süredir özveri ile çalıştığını belirten antrenörü Turgay Demircioğlu, "Ondan böyle bir başarı bekliyorduk. Uluslararası müsabakalardan da madalya ile döneceğine inanıyoruz" dedi.