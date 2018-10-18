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Bileklerinin hakkı ile şampiyon oldular

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Bileklerinin hakkı ile şampiyon oldular

'nin ev sahipliğinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, Türkiye 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde kadınlarda dünya üçüncülüğünü elde etti.

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Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonun ilk iki gününde gençler 18 ve 21 yaş altı sol ve sağ kol müsabakaları gerçekleştirildi. Sol kol altında 55 kiloda Şükriye Yılmaz, 21 yaş altında 55 kiloda , 18 yaş altında 60 kiloda Ahmet Recep Cabaoğlu, sağ kol 21 yaş altında 55 kiloda Ümran Keser dünya şampiyonu oldu.

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Bileklerinin hakkı ile şampiyon oldular
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