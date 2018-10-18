Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Fındık için afişler astı

için afişler astı

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Fındık için afişler astı
'da? kaybettiği isimli köpeğini gözyaşları içerisinde çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile arayan kadın bu kez farklı bir yöntem deneyerek, hazırladığı afişle sokaklarda köpeğini aramaya devam etti. Genç kadın, sokak sokak hem köpeğini aradı hem de üzerinde bulana 500 lira ödül verileceği yazan afişleri astı. Köpeğinden başka kimsesinin bulunmadığını ifade eden Bağbak, köpeğine kavuşmak istiyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Sav kasabasında görüldüğü söylenen ve belediye kameraları tarafından zaman zaman kayda giren Fındık için ilk afiş de aynı bölgede asıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fındık için afişler astı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN