Fındık için afişler astı

Isparta
'da?
kaybettiği Fındık
isimli köpeğini gözyaşları içerisinde çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile arayan kadın bu kez farklı bir yöntem deneyerek, hazırladığı afişle sokaklarda köpeğini aramaya devam etti. Genç kadın, sokak sokak hem köpeğini aradı hem de üzerinde bulana 500 lira ödül verileceği yazan afişleri astı. Köpeğinden başka kimsesinin bulunmadığını ifade eden Bağbak, köpeğine kavuşmak istiyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Sav kasabasında görüldüğü söylenen ve belediye kameraları tarafından zaman zaman kayda giren Fındık için ilk afiş de aynı bölgede asıldı.