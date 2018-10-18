Mithat motosiklet kurbanı

Antalya lya'nın?Manavgat ilçesinde motosikletiyle yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpan liseli genç hayatını kaybetti.

KAMYONA ÇARPTI

Kaza Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mithat Topal'ın kullandığı 07 LDH 13 plakalı motosiklet, Manavgat'a 3 kilometre mesafede akaryakıt istasyonu önünde emniyet şeridinde park halindeki 07 E 2744 plakalı kamyona arkadan çarptı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Mithat Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. AYNI YERDE OLDU

Manavgat Hacıali Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Topal'ın Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu bildirildi. Kazanın meydana geldiği noktaya 100 metre mesafede 5 gün önce de kamyonete motosiklet arkadan çarpmış ve motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.