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Palyatif merkezine tam puan verdiler

tarafından Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi’ne övgü yağıyor

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Palyatif merkezine tam puan verdiler
Antalyalya ?Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakımı zor, maddi imkanı ve kimsesi olmayan vatandaşlara hizmet vermek üzere inşa ettiği ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne devrettiği TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde 'Dünya Palyatif Bakım Günü' kutlandı. Kutlamaya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse katıldı.

BAYAN KARALOĞLU VE KÖSE GEZDI
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı da anlamlı günde programa eşlik etti. Hasta yakınlarının terapi amaçlı yapmış olduğu tablolar ve el işleri sergisi misafirler tarafından büyük ilgi gördü. TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, 40 oda ve 80 yatakla 'nin en büyük Palyatif Bakım Merkezi olma özelliğini taşıyor. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Karaloğlu ve Köse hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Palyatif merkezine tam puan verdiler
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