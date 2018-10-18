Palyatif merkezine tam puan verdiler

BAYAN KARALOĞLU VE KÖSE GEZDI
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı da anlamlı günde programa eşlik etti. Hasta yakınlarının terapi amaçlı yapmış olduğu tablolar ve el işleri sergisi misafirler tarafından büyük ilgi gördü. TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, 40 oda ve 80 yatakla Türkiye'nin en büyük Palyatif Bakım Merkezi olma özelliğini taşıyor. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Karaloğlu ve Köse hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.