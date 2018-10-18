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Pitbull dehşeti

’da Ç.K.’ye ait pitbull cinsi köpek, komşusu ’in 3 tavuğunu telef etti. Şikayet üzerine polis olaya el koydu. Köpeğin sahibi tavukların parasını ödeyeceğini söyledi

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Pitbull dehşeti
Antalya'da kümese dalan pitbull cinsi köpek 3 tavuğu telef etti. Polise başvuran , komşusu Ç.K.'ye ait pitbullun, 3 tavuğunu telef ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi'nde sabah işe gitmek için evden çıkan , komşusu Ç.K.'ye ait pitbullun serbest kaldığını ve 3 tavuğunu telef ettiğini fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan tavuklarla pitbull cinsi köpeği kümeste kapalı halde buldu. ZARARI KARŞILAYACAK
Polis tutanak tutarken Musa Erdem, ağabeyi Tuncay Erdem'in zararının ödenmesi halinde şikâyetini geri çekeceğini belirterek, "Ben de köpek besledim. Pitbull çok tehlikeli bir köpek" dedi. Musa Erdem'in telefonla ulaştığı Ç.K. tavukların zararını karşılayacağını belirtti.
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Pitbull dehşeti
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