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Salda’ya rekor dalışı

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Salda’ya rekor dalışı
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu , tatlı suda sabit ağırlık kategorisinde dünya rekoru denemesini 'nin Maldivleri olarak anılan 'daki Salda Gölü'nde deneyecek. Son olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2. Kaş Başka Serbest Dalış Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan, 3. Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası'nda 4 yeni Türkiye rekoru kıran ve Dünya Şampiyonası'nda 2 dünya beşinciliği kazanan Derya Can, "En derin noktası 196 metre olan Salda Gölü'nde rekor denemesi yapmak istiyorum. Aynı zamanda dünyadaki ender güzelliklerden biri olan Salda Gölü'ne dikkat çekmiş olacağız" dedi.
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Salda’ya rekor dalışı
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