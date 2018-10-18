Salda’ya rekor dalışı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can
, tatlı suda sabit ağırlık kategorisinde dünya rekoru denemesini Türkiye
'nin Maldivleri olarak anılan Burdur
'daki Salda Gölü'nde deneyecek. Son olarak Antalya
'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2. Kaş Başka Serbest Dalış Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan, 3. Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası'nda 4 yeni Türkiye rekoru kıran ve Dünya Şampiyonası'nda 2 dünya beşinciliği kazanan Derya Can, "En derin noktası 196 metre olan Salda Gölü'nde rekor denemesi yapmak istiyorum. Aynı zamanda dünyadaki ender güzelliklerden biri olan Salda Gölü'ne dikkat çekmiş olacağız" dedi.