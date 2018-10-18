Serik Belediye Kocaeli’yi devirdi

TFF 3. Lig'Antalyalya takımları hafta içi mesaisini 1 galibiyet, 1 yenilgi ile tamamladı. Kemerspor Ankara'dan eli boş dönerken Serik Belediyespor, Kocaelispor'u mağlup etti.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Günün ilk maçında Kemerspor 2003, Ankara deplasmanında Altındağ Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. 5'inci dakikada Mehmet Meke ile öne geçen Kemer, 45 ve 76'da Burhanettin, 85'te de Hüseyin'in gollerine ingil olamayarak sahadan 3q1 mağlup ayrıldı. Kemerspor 79'uncu dakikada Hasan Emiroğlu'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

SERİK'TEN ÖNEMLİ 3 PUAN

Serik Belediyespor ise Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0- 0 biten karşılaşmada Serik Belediyespor'un gollerini 46'ncı dakikada Volkan Serim ve 56'ncı dakikada Sinan Kalaycı kaydetti. Rıza'nın 84'teki golü konuk takıma yetmedi.