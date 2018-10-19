18 ayda 16 ameliyat

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AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 20 ay önce dünyaya gelen Deniz Eymen, ilk ameliyatını 2 günlükken oldu. 18 aylık olana kadar 16 ameliyat geçiren bebek, 20 aylık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Güngör Karagüzel, Deniz Eymen'i doğduğu günden itibaren hastanenin tüm birimlerinin sahiplendiğini, ekip dayanışmasıyla bebeğin tedavisinin tamamlandığını söyledi.Deniz Eymen bebeğin şu an 20 aylık olduğunu ve ilk ameliyatın 2 günlükken yapıldığını aktaran Prof. Dr. Karagüzel, "18 aylık olana kadar 8'i büyük olmak üzere 16 ameliyat geçiren Deniz bebeğin doğuştan yemek borusu yoktu. Makadının da kapalı olması nedeniyle yaşaması mucizeydi. Bu süreçte tüm çocuk cerrahisi ekibinin ve hastanenin tüm branşlarının katkısıyla 20 ayda tedavisi başarıyla tamamlandı ve taburcu edildi" dedi. Doktor ve hemşirelere teşekkür eden anne Ebru Arslan, "Başta hocamız olmak üzere hiçbir hastane çalışanının hakkını ödeyemem. Minnet borcumuz var" dedi.