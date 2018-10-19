Alanyaspor sıkı çalışıyor

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Antalya
spor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor
, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal
yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Fitness çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dar alanda çabukluk içeren çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı. SANATÇI KONUK
Milli takımlarından dönen Tzavellas ve Sackey ile sakatlığı bulunan Cisse ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı başkan Hasan Çavuşoğlu ile Alanyaspor'a daha önce marş besteleyen sanatçı Mithat Körler de izledi. Turuncu- yeşilliler Antalyaspor
maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.