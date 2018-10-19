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sıkı çalışıyor

, ’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda 3 sakat oyuncu bulunuyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Alanyaspor sıkı çalışıyor
SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Aytemiz , bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Fitness çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dar alanda çabukluk içeren çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı.

SANATÇI KONUK
Milli takımlarından dönen Tzavellas ve Sackey ile sakatlığı bulunan Cisse ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı başkan Hasan Çavuşoğlu ile Alanyaspor'a daha önce marş besteleyen sanatçı Mithat Körler de izledi. Turuncu- yeşilliler maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Alanyaspor sıkı çalışıyor
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