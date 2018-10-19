Antalya çöl tozuna esir oldu

Antalya
'DA etkili olan ve Kuzey Afrika ile Ortadoğu üzerinden hava akımının taşıdığı çöl tozları, dün şehrin semalarını kapladı. Beydağları ve Toroslar görünemez hale geldi. VATANDAŞALAR ŞAŞIRDI
Çöl tozu nedeniyle oluşan pus şehir siluetini kapattı. Seyir teraslarına çıkan vatandaşlar hem sahili hem de kent manzarasını izleyemedi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, Afrika ve Ortadoğu'nun çöl ve kurak bölgelerinden rüzgarların etkisiyle taşınımların yaşandığını söyledi. Çöl tozunun risk oluşturacak seviyede olmadığını belirten Öztürk, dün başlayan çöl tozunun bu gece etkisini kaybedeceğini ifade etti. Ekim ayı sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin iki derece üzerinde seyrettiğini söyleyen Davut, "Ekim ayı ortalaması normalde 26.5 derece. Beklentimiz 28-29 derece arasında. Havada oluşan pusun ve nemin de etkisi var" dedi.