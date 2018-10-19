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Geleceğin itfaiyecileri

Büyükşehir Belediyesi kreşlerine giden çocuklar itfaiyecilerilerle keyifli bir gün geçirdi

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Geleceğin itfaiyecileri
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin miniklerine hem eğitim verdi, hem de itfaiyecilik mesleğini tanıttı. Temel yangın ve deprem eğitimi alan öğrenciler tehlike arz eden durumlarda kendilerini nasıl koruyacakları, acil durumlarda hangi numarayı aramaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Eğitimin ardından itfaiye aracına binen minikler, keyifli anlar yaşadı. Eğitim sonrası İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından öğrencilere itfaiyecilik mesleğini tanıtan boyama kitabı hediye edildi.
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Geleceğin itfaiyecileri
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