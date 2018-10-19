Hasat başladı fiyat düşüyor

Antalya
'DA her yıl üretilen milyonlarca ton domates ile hem iç piyasada hem de ihracatta ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan Aksu ilçesinde yüzlerce çiftçi domates hasadını yapmaya başladı. İlçede üretilen domatesin pazar piyasasına girmesiyle birlikte tezgahlarda 9-10 TL'den alıcı bulan domatesin 2-3 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor. DÜŞMEYE DEVAM EDER
Dünyanın gözünün ilçede üretilen domatesler üzerinde olduğunu belirten çiftçi Mustafa Güvendiren, "Buradan üretilecek domatesler ile pazar fiyatları düşebilir" dedi. 50 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Kurtan ise, "Domates fiyatı düşüyor. Bundan sonra da düşmeye devam eder. Bu fiyatlar devam etmez" dedi. Domatesin şu andaki fiyatının üreticiyi memnun ettiğini belirten çiftçi Süleyman Kurtan ise, "Fiyatlar şu anda domates olmadığı için yüksek. 1 ya da en geç 2 ay sonra domates çoğalacak ve fiyatlar da düşecek" diye konuştu.