Her puan önemli

Antalya
spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
, Alanyaspor
maçında çok koşmaları, rakipten daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Basın toplantısı ile takımın son durumunu paylaşan Korkmaz, "Mili takım arasında sakat oyuncularımız iyileşti. Mevlüt ve William'ın sakatlıkları geçti. 90 dakika fiziksel olarak oynayacak durumları yok ama en azından sonradan katkı yapabilirler" diye konuştu. ZOR GEÇECEK
Malatyaspor ile oynadıkları hazırlık maçında bütün oyuncuların durumunu görme fırsatı bulduğunu kaydeden Korkmaz, "Bu oyuncuları inşallah Alanyaspor maçı kadrosuna alacağız. En azından bize hamle oyuncusu olarak alternatif olacaklar. Bu maçı en iyi şekilde hazırlandık. Çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz gereken maçlardan biri. Rakibimiz kendi sahasında iyi oynuyor. Çekişmeli bir maç olacak" diye konuştu. AİLE BAĞLARI
İkinci yarı fikstürünün Antalyaspor için kolay görünse de zor bir dönem olduğunun altını çizen Bülent Korkmaz, ilk yarı alabildikleri kadar fazla puan almaları gerektiğini bildirdi. Antalyaspor'da futbolcular arası aile bağlarının çok güçlü olduğunu ve bunun da karşılaşmalara olumlu yansıdığını vurgulayan Korkmaz, ligde düşme ve şampiyonluk durumuna göre daha rekabetçi bir ortamın olduğunu söyledi.