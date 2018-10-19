İşadamına 750 bin liralık kaset şantajı

Antalya
'DA işadamı Y,Ç'ye ellerinde uygunsuz görüntüler olduğu söyleyerek eşine vermekle tehdit edip 750 bin lira isteyen üç kişi gözaltına alındı. Olay, 17 Ekim'de Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Ünlü bir kahve zincirinin sahibi olan Y.Ç., daha önce yanında müdür olarak çalışıp işten çıkartılan B.A'nın tanıştırdığı üç kadın ile günlük kiraladıkları evde alkol alıp eğlendi. Bu kadınlardan yaşı küçük olan Ş.H. işadamının yanına giderek ellerindeki uygunsuz görüntüleri eşine vermeme karşılında 750 bin lira isteyince Y.Ç., polise başvurdu. POLIS OPERASYONU YAPILDI
Y.Ç.'nin ifadesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Polis önce şantajı yapan kadın Ş.H.'ye ulaşıp görüntülere el koydu ve Çocuk Polisi'ne teslim etti. Olaya azmettirdiği öne sürülen B.A. ile bir belediyenin başpehlivanı olan H.C.'yi gözaltına alındı. H.C. ile B.A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.