Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İşadamına 750 bin liralık kaset şantajı

İşadamına 750 bin liralık kaset şantajı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
İşadamına 750 bin liralık kaset şantajı
Antalya'DA işadamı Y,Ç'ye ellerinde uygunsuz görüntüler olduğu söyleyerek eşine vermekle tehdit edip 750 bin lira isteyen üç kişi gözaltına alındı. Olay, 17 Ekim'de Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Ünlü bir kahve zincirinin sahibi olan Y.Ç., daha önce yanında müdür olarak çalışıp işten çıkartılan B.A'nın tanıştırdığı üç kadın ile günlük kiraladıkları evde alkol alıp eğlendi. Bu kadınlardan yaşı küçük olan Ş.H. işadamının yanına giderek ellerindeki uygunsuz görüntüleri eşine vermeme karşılında 750 bin lira isteyince Y.Ç., polise başvurdu.

POLIS OPERASYONU YAPILDI
Y.Ç.'nin ifadesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Polis önce şantajı yapan kadın Ş.H.'ye ulaşıp görüntülere el koydu ve Çocuk Polisi'ne teslim etti. Olaya azmettirdiği öne sürülen B.A. ile bir belediyenin başpehlivanı olan H.C.'yi gözaltına alındı. H.C. ile B.A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşadamına 750 bin liralık kaset şantajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN