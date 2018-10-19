Kaderleri aynı oldu

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde aynı noktada bir hafta içinde üç motosiklet sürücüsü aynı yerde park halindeki kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetti. Son kaza önceki gece Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan
mevkisinde meydana geldi. Alanya istikametine gitmekte olan Mustafa S. idaresindeki 15 ES 654 plakalı kamyona, aynı yönde seyreden Yunus Bilgiç
'in kullandığı 07 NFA 69 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada, 37 yaşındaki Yunus Bilgiç olay yerine hayatını kaybetti. Bilgiç'in üzerinde Yücel Bilgiç'e ait nüfus cüzdanı ve bir miktar esrar maddesi bulundu. Motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. DURAN KAMYONA ÇARPTI
D-400 Karayolu Ulualan mevkisinde ilk kaza 11 Ekim'de meydana gelmişti. Hasan Özdemir'in (48) kullandığı 07 LPM 33 plakalı motosiklet, aynı güzergahta yolun sağında emniyet şeridinde park halindeki 50 LD 047 plakalı kamyonete arkadan çarpmış, Özdemir çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasına fırlarken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. DAHA ÇOK GENÇTİ
İKINCI kaza 17 Ekim'de meydana geldi. Mithat Topal
'ın kullandığı 07 LDH 13 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halindeki 07 E 2744 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Mithat Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vatandaşlar özellikle Ulualan mevkisinde park eden kamyonların büyük tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.